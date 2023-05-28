Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинское руководство во главе с президентом страны Владимиром Зеленским установило слежку за главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также информационно «сливает» его из опасений, что он может стать для него политической угрозой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Офис красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — сказал Кривонос.

По его словам, Зеленский видит в главкоме ВСУ угрозу и конкурента перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами на Украине.

Ранее сообщалось, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским.

Также поступала информация, что главкому ВСУ Залужному после ранения сделали трепанацию черепа.