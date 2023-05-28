Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным
Об этом сообщает РИА Новости.
«Офис красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — сказал Кривонос.
По его словам, Зеленский видит в главкоме ВСУ угрозу и конкурента перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами на Украине.
Ранее сообщалось, что Залужный не появляется на публике из-за разногласий с Зеленским.
Также поступала информация, что главкому ВСУ Залужному после ранения сделали трепанацию черепа.