СЦКК ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

ВС Украины выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено десять ракет из РСЗО», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле со стороны Украины пострадали двое строителей, задействованные в работе на защитной линии вдоль государственной границы.

30 мая Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.