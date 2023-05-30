Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате атаки не приводится.
Утром 30 мая ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
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