Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате атаки не приводится.

Утром 30 мая ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.