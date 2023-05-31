Рогов сообщил, что в Пологах в Запорожской области прозвучали взрывы
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«В Пологах громко! В городе слышна серия взрывов. Подробности позже», — написал он в Telegram.
20 мая сообщалось, что город Пологи Запорожской области частично обесточен в результате массированного артиллерийского удара со стороны украинских боевиков.
21 мая стало известно, что сотрудники МЧС России спасли всех людей из-под завалов разрушенного в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины дома в Пологах в Запорожской области.