Сотрудники МЧС спасли людей из-под завалов разрушенного при обстреле ВСУ дома в Пологах
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.
«В Пологах сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного дома», — сказал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ города Токмака в Запорожской области.
Также стало известно, что Токмак оказался обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ.