Сотрудники МЧС спасли людей из-под завалов разрушенного при обстреле ВСУ дома в Пологах

Сотрудники МЧС России спасли всех людей из-под завалов разрушенного в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины дома в Пологах в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«В Пологах сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного дома», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ города Токмака в Запорожской области.

Также стало известно, что Токмак оказался обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ.