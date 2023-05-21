Рогов сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города Токмака в Запорожской области Вооружёнными силами Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«При обстреле Токмака боевиками ВСУ погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Токмак оказался обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ.
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