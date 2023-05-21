Рогов сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела города Токмака в Запорожской области Вооружёнными силами Украины.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «При обстреле Токмака боевиками ВСУ погиб мирный житель», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Токмак оказался обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ.