Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за обстрелов боевиков ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
«Около 17:00 террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе «Минерал» и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район», — заявил собеседник.
Уточняется, что в настоящий момент спасатели ликвидируют пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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