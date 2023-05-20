Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за обстрелов боевиков ВСУ

Город Пологи Запорожской области частично обесточен в результате массированного артиллерийского удара со стороны украинских боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

«Около 17:00 террористы ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе «Минерал» и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район», — заявил собеседник.

Уточняется, что в настоящий момент спасатели ликвидируют пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Токмаке (Запорожская область) произошло два взрыва.