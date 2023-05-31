Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности объективно оценить силы России

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что просчёты в оценке способностей российских сил и лично президента России Владимира Путина со стороны украинского президента Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я бы не расслаблялся», — сказал Кривонос.

По его словам, прошлые просчёты украинских властей в силе Москвы стали «великой бедой для Киева». При этом Кривонос добавил, что Россия имеет техническое и количественное преимущество, а её войска хорошо обучены.

Ранее в Asia Times заявили, что Зеленский не решается объявить контрнаступление.

Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин исключил возможность наступления Вооружённых сил Украины в 2023 году на фоне дефицита оружия.