Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности объективно оценить силы России
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
«Я бы не расслаблялся», — сказал Кривонос.
По его словам, прошлые просчёты украинских властей в силе Москвы стали «великой бедой для Киева». При этом Кривонос добавил, что Россия имеет техническое и количественное преимущество, а её войска хорошо обучены.
Ранее в Asia Times заявили, что Зеленский не решается объявить контрнаступление.
Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин исключил возможность наступления Вооружённых сил Украины в 2023 году на фоне дефицита оружия.