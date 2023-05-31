Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра

Украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку в общей сложности 17 снарядов натовского калибра 155 мм.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что под обстрел попали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы города. Все снаряды были выпущены со стороны населённого пункта Нетайлово.

Ранее ВСУ выпустили 37 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области.

Также сообщалось, что в результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.