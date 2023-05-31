Украинские войска выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра
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Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что под обстрел попали Кировский, Куйбышевский и Киевский районы города. Все снаряды были выпущены со стороны населённого пункта Нетайлово.
Ранее ВСУ выпустили 37 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области.
Также сообщалось, что в результате обстрела птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики со стороны ВСУ погибли пять мирных граждан.