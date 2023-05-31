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ТАСС: ВСУ выпустили 37 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области

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Вооружённые силы Украины в ночное время обстреляли Каховку, Новую Каховку и другие населённые пункты Херсонской области, выпустив 37 снарядов из ствольной артиллерии.
ТАСС: ВСУ выпустили 37 снарядов по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области
  • © AP Photo / LIBKOS

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Также речь идёт о населённых пунктах Рыбальче, Горностаевка, Малая Лепетиха.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в результате обстрела ВСУ Шебекина Белгородской области были ранены четыре человека.

Также в ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ.

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