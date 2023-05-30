Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности на ЗАЭС остаётся хрупкой и опасной
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Об этом, как пишет РИА Новости, Гросси сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.