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Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности на ЗАЭС остаётся хрупкой и опасной

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в данный момент остаётся «крайне хрупкой и опасной» из-за риска боевых действий.
Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности на ЗАЭС остаётся хрупкой и опасной
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом, как пишет РИА Новости, Гросси сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.

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