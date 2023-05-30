Гросси: ситуация с обеспечением ядерной безопасности на ЗАЭС остаётся хрупкой и опасной

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с обеспечением ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в данный момент остаётся «крайне хрупкой и опасной» из-за риска боевых действий.

AP

© Heinz-Peter Bader

Об этом, как пишет РИА Новости, Гросси сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины предпринимают попытки дезорганизовать работу на Запорожской АЭС. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой будут обстреливать и попытаются захватить Запорожскую АЭС.