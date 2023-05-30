Молдавский оппозиционер Шор расценил санкции ЕС как награду за работу в интересах народа
- РИА Новости
«Эти санкции я расцениваю как награду. Они свидетельствуют о том, что я не нахожусь на поводке у Запада, как президент Майя Санду. В отличие от неё, премьера Дорина Речана и других представителей этого режима, я не служу иностранным спецслужбам», — сказал Шор.
Политик убеждён, что евроинтеграция Молдавии ведёт граждан к банкротству и разрыву отношений с Россией и СНГ.
«Из-за того, что европейцы заставили Санду поссориться с Россией, сегодня жители Молдавии вынуждены покупать газ и электроэнергию по сумасшедшим ценам. Резко подорожали продовольственные товары, услуги, а качество жизни ухудшилось», — заявил политик.
30 мая стало известно, что Евросоюз включил в санкционный список пять человек, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии. Санкции введены, в частности, в отношении лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайки и молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС.