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ЕС ввёл санкции в отношении пяти человек за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии

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Евросоюз включил в санкционный список пять человек, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».
ЕС ввёл санкции в отношении пяти человек за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии
  • AFP

«Ввиду ситуации в Республике Молдова Совет считает, что пять человек должны быть добавлены в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами», — говорится в тексте.

Санкции введены, в частности, в отношении лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайки и молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.

В апреле в ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».

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