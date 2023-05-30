ЕС ввёл санкции в отношении пяти человек за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии

Евросоюз включил в санкционный список пять человек, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

«Ввиду ситуации в Республике Молдова Совет считает, что пять человек должны быть добавлены в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами», — говорится в тексте.

Санкции введены, в частности, в отношении лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайки и молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.

В апреле в ЕС создали механизм введения санкций против молдавской оппозиции, представители которой, по мнению Евросоюза, «подрывают суверенитет Молдавии».