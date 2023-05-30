Санду приветствовала санкции ЕС против ряда граждан Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС ввести санкции против четырёх граждан республики, которые, по мнению Брюсселя, причастны к «дестабилизации страны».

«Эти люди, нарушившие закон, предали и продолжают предавать национальные интересы, ставят под угрозу развитие Молдовы и работают в интересах Кремля», — написала Санду в своих соцсетях, её цитирует ТАСС.

В конце марта Майя Санду попросила страны Запада ввести санкции против лиц, которых её партия подозревает в попытках «дестабилизировать ситуацию» в республике.

Вместе с этим бывший молдавский президент Игорь Додон назвал Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» главными факторами дестабилизации в Молдавии.

30 мая стало известно, что Евросоюз включил в санкционный список пять человек, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Санкции введены, в частности, в отношении лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайки и молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.