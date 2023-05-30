Санду приветствовала санкции ЕС против ряда граждан Молдавии
- Legion-Media
«Эти люди, нарушившие закон, предали и продолжают предавать национальные интересы, ставят под угрозу развитие Молдовы и работают в интересах Кремля», — написала Санду в своих соцсетях, её цитирует ТАСС.
В конце марта Майя Санду попросила страны Запада ввести санкции против лиц, которых её партия подозревает в попытках «дестабилизировать ситуацию» в республике.
Вместе с этим бывший молдавский президент Игорь Додон назвал Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» главными факторами дестабилизации в Молдавии.
30 мая стало известно, что Евросоюз включил в санкционный список пять человек, которые якобы причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.
Санкции введены, в частности, в отношении лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, российского бизнесмена Игоря Чайки и молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.