Санду призвала Запад вводить санкции против лиц, которые «дестабилизируют» Молдавию

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Президент Молдавии Майя Санду попросила страны Запада вводить санкции против лиц, которых её партия подозревает в попытках «дестабилизировать ситуацию» в республике.
Санду призвала Запад вводить санкции против лиц, которые «дестабилизируют» Молдавию
  • Gettyimages.ru

Во время выступления на «Саммите за демократию», инициированном США, Санду перечислила угрозы для развития демократии в Молдавии.

«Мы в настоящее время боремся с коррупцией в судебной системе, в системе правосудия, в сфере образования, банковского сектора, в государственных органах. Мы хотели бы более эффективно бороться с пропагандой и дезинформацией. Всё это те явления, которые угрожают нашей демократии», — цитирует её РИА Новости.

Она призвала западные страны поддержать Молдавию в её решении ввести санкции против лиц, которых правящая партия «Действие и солидарность» подозревает в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы призываем наших демократических союзников присоединиться к нам в режиме глобальных санкций», — сказала Санду.

Вместе с этим бывший молдавский президент Игорь Додон назвал Майю Санду и правящую партию «Действие и солидарность» главными факторами дестабилизации в Молдавии.

Санду при этом попросила правительство решительно реагировать на акции протеста в республике, которые она расценила как попытки дестабилизации в стране со стороны оппозиции.

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