Глава Чечни Кадыров назвал украинское руководство террористами

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку беспилотников на Москву, назвал украинское руководство террористами. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

По его словам, «киевское нацистское руководство принимает решения, которые всё больше и больше не оставляют сомнения» в том, что оно использует террористические методы.

Кадыров отметил, что, следовательно, украинские власти являются террористами.

«Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.