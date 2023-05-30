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Глава Чечни Кадыров назвал украинское руководство террористами

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку беспилотников на Москву, назвал украинское руководство террористами. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Глава Чечни Кадыров назвал украинское руководство террористами
  • РИА Новости

По его словам, «киевское нацистское руководство принимает решения, которые всё больше и больше не оставляют сомнения» в том, что оно использует террористические методы.

Кадыров отметил, что, следовательно, украинские власти являются террористами.

«Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.

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