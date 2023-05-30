Глава Чечни Кадыров назвал украинское руководство террористами
- РИА Новости
По его словам, «киевское нацистское руководство принимает решения, которые всё больше и больше не оставляют сомнения» в том, что оно использует террористические методы.
Кадыров отметил, что, следовательно, украинские власти являются террористами.
«Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист», — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку киевского террористического режима на Москву с помощью беспилотников ответом на удар по объекту ГУР Украины.