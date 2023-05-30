Минобороны Белоруссии: «Искандер-М» задействован в учениях по нанесению ракетных ударов

Подразделение ракетных войск Белоруссии, оснащённое оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», принимает участие в контрольных занятиях по управлению ракетными ударами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве заявили, что подразделения ракетных войск ВС Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач.

«В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск вооружённых сил, оснащённое оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», — говорится в сообщении.

25 мая главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Шойгу отметил, что контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остаётся за Россией, решение о применении тоже.