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Мэр Шахтёрска заявил, что в Артёмовске будут возводиться новые микрорайоны

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В Артёмовске в будущем будут возводиться новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, сообщил мэр города Шахтёрска Александр Шатов.
Мэр Шахтёрска заявил, что в Артёмовске будут возводиться новые микрорайоны
  • AFP

«Мы, конечно, сейчас говорим о том, что львиная часть будет нового строительства: это как в Мариуполе — новые микрорайоны уже со всей инфраструктурой», — заявил Шатов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после разминирования в городе будет проведена оценка всех зданий специалистами Минстроя России.

При этом Шатов отметил, что администрация и коммунальные службы не могут начать работу в Артёмовске из-за атак БПЛА и обстрелов.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

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