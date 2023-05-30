Мэр Шахтёрска заявил, что в Артёмовске будут возводиться новые микрорайоны

В Артёмовске в будущем будут возводиться новые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, сообщил мэр города Шахтёрска Александр Шатов.

«Мы, конечно, сейчас говорим о том, что львиная часть будет нового строительства: это как в Мариуполе — новые микрорайоны уже со всей инфраструктурой», — заявил Шатов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, после разминирования в городе будет проведена оценка всех зданий специалистами Минстроя России.

При этом Шатов отметил, что администрация и коммунальные службы не могут начать работу в Артёмовске из-за атак БПЛА и обстрелов.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.