Мэр Шахтёрска заявил, что в Артёмовске будут возводиться новые микрорайоны
- AFP
«Мы, конечно, сейчас говорим о том, что львиная часть будет нового строительства: это как в Мариуполе — новые микрорайоны уже со всей инфраструктурой», — заявил Шатов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, после разминирования в городе будет проведена оценка всех зданий специалистами Минстроя России.
При этом Шатов отметил, что администрация и коммунальные службы не могут начать работу в Артёмовске из-за атак БПЛА и обстрелов.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.