Минобороны России: «Солнцепёки» поразили два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении

Экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразил два опорных пункта Вооружённых сил Украины на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Солнцепёки» уничтожили одним термобарическим снарядом украинский опорный пункт с личным составом противника на Сватовском направлении.