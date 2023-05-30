Минобороны России: «Солнцепёки» поразили два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении
Экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразил два опорных пункта Вооружённых сил Украины на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что «Солнцепёки» уничтожили одним термобарическим снарядом украинский опорный пункт с личным составом противника на Сватовском направлении.
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