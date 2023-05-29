Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Советник Пушилина: ВСУ не пытаются отбить Артёмовск, но продолжают обстрелы окраин города

Короткая ссылка
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ВС Украины не пытаются отбить Артёмовск, но продолжают обстрелы западных окраин города.
Советник Пушилина: ВСУ не пытаются отбить Артёмовск, но продолжают обстрелы окраин города
  • AP

По его словам, ВС Украины в данный момент на достаточно приличном расстоянии от города и продолжают попытки атаковать артиллерией.

«То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются... Но они продолжают обстрелы западных окраин города», — передаёт слова Гагина ТАСС.

Он добавил, что достаточно существенные силы ВСУ сосредоточены в районе Часова Яра.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Часов Яр под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

Он отметил, что российские бойцы выявили перевозку боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

Начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить