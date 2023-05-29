Советник Пушилина: ВСУ не пытаются отбить Артёмовск, но продолжают обстрелы окраин города

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ВС Украины не пытаются отбить Артёмовск, но продолжают обстрелы западных окраин города.

По его словам, ВС Украины в данный момент на достаточно приличном расстоянии от города и продолжают попытки атаковать артиллерией.

«То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются... Но они продолжают обстрелы западных окраин города», — передаёт слова Гагина ТАСС.

Он добавил, что достаточно существенные силы ВСУ сосредоточены в районе Часова Яра.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Часов Яр под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

Он отметил, что российские бойцы выявили перевозку боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

Начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.