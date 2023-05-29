Пресс-секретарь президента Казахстана раскрыл содержание записки Путина Токаеву
- РИА Новости
«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе», — цитирует РИА Новости Желдибая.
По его словам, речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.
Он добавил, что Токаев передал поручение правительству страны продолжить переговоры с российской стороной по данному вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.
Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.