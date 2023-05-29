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Пресс-секретарь президента Казахстана раскрыл содержание записки Путина Токаеву

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Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай рассказал о содержании записки российского лидера Владимира Путина Токаеву в ходе прошедшего 25 мая заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Пресс-секретарь президента Казахстана раскрыл содержание записки Путина Токаеву
  • РИА Новости

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе», — цитирует РИА Новости Желдибая.

По его словам, речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Он добавил, что Токаев передал поручение правительству страны продолжить переговоры с российской стороной по данному вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.

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