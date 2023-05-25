Токаев назвал создание новых транспортных артерий важным направлением в ЕАЭС
- © Максим Григорьев/Фонд Росконгресс
Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.
«Ещё одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.