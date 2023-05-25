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Токаев назвал создание новых транспортных артерий важным направлением в ЕАЭС

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание новых международных транспортных артерий может стать важным направлением в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Токаев назвал создание новых транспортных артерий важным направлением в ЕАЭС
  • © Максим Григорьев/Фонд Росконгресс

Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Ещё одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.

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