«Укрэнерго»: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу
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«Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу», — говорится в сообщении компании.
Ранее национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза.
Также в середине мая «Укрэнерго» призвала жителей Украины экономить электричество в вечернее время.