«Укрэнерго»: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Украина ночью осуществляла экспорт электроэнергии в Польшу. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу», — говорится в сообщении компании.

Ранее национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза.

Также в середине мая «Укрэнерго» призвала жителей Украины экономить электричество в вечернее время.