Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Укрэнерго»: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Короткая ссылка
Украина ночью осуществляла экспорт электроэнергии в Польшу. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Укрэнерго»: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу
  • Gettyimages.ru

«Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу», — говорится в сообщении компании.

Ранее национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза.

Также в середине мая «Укрэнерго» призвала жителей Украины экономить электричество в вечернее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить