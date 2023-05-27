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На Украине предложили вдвое поднять цены на электроэнергию

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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что внедрить первый этап корректировки цен предлагается с 1 июня.

«НКРЭКУ предлагает внести изменения...с применением единой цены без дифференциации по объёмам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт/ч», — говорится в сообщении.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что летом украинская энергетика столкнётся со сложностями.

Также сообщалось, что Киев прекратил экспорт электроэнергии для обеспечения внутреннего потребления.

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