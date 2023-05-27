На Украине предложили вдвое поднять цены на электроэнергию
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что внедрить первый этап корректировки цен предлагается с 1 июня.
«НКРЭКУ предлагает внести изменения...с применением единой цены без дифференциации по объёмам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт/ч», — говорится в сообщении.
Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что летом украинская энергетика столкнётся со сложностями.
Также сообщалось, что Киев прекратил экспорт электроэнергии для обеспечения внутреннего потребления.