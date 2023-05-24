«Укрэнерго»: Киев прекратил экспорт электроэнергии для обеспечения внутреннего потребления
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Об этом в своём Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
«Импорт и экспорт электрической энергии на данный момент не осуществляется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная мера связана с необходимостью покрыть нужды страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.
Днём ранее в Минэнерго Украины сообщили, что в трёх областях частично отсутствует электричество.
Также на Украине призвали жителей экономить электричество в вечернее время.