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Токаев: у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у страны нет потребности во вступлении в Союзное государство.
Токаев: у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство
  • РИА Новости

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Он отметил, что необходимость отсутствует ввиду существования других интеграционных объединений, прежде всего Евразийского экономического союза.

Глава государства добавил, что ядерное оружие Казахстану не нужно, так как страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. 

Ранее Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.

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