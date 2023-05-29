Токаев: у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у страны нет потребности во вступлении в Союзное государство.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет», — приводит слова Токаева его пресс-служба.

Он отметил, что необходимость отсутствует ввиду существования других интеграционных объединений, прежде всего Евразийского экономического союза.

Глава государства добавил, что ядерное оружие Казахстану не нужно, так как страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

Ранее Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.