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Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии.
Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент эфира, который опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не... против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — сказал он.

По его словам, всем переживающим достаточно вступить в союз белорусской и российской стороны и тогда переживать будет не из-за чего.

«Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и всё: будет ядерное оружие на всех», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.

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