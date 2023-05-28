Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент эфира, который опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не... против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — сказал он.

По его словам, всем переживающим достаточно вступить в союз белорусской и российской стороны и тогда переживать будет не из-за чего.

«Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и всё: будет ядерное оружие на всех», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.