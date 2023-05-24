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Президент Токаев: у России и Белоруссии даже ядерное оружие одно на двоих

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.
Президент Токаев: у России и Белоруссии даже ядерное оружие одно на двоих
  • © пресс-служба президента Республики Казахстан

Соответствующее заявление он сделал на заседании Евразийского экономического форума.

«В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство», — цитирует его РБК.

По его словам, у двух стран единое военное, экономическое, культурное и гуманитарное пространства.

«С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — добавил он.

Вместе с этим Токаев, говоря о странах — членах ЕАЭС, указал, что есть и иной уровень интеграции, представленный Казахстаном, Киргизией, Арменией, и «с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях».

«Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — отметил президент Казахстана.

Ранее заместитель белорусского министра промышленности Александр Ефимов заявил, что Россия и Белоруссия согласовали 16 проектов на сумму около 85 млрд рублей.

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