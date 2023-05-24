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Россия и Белоруссия согласовали 16 проектов на сумму около 85 млрд рублей

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Заместитель белорусского министра промышленности Александр Ефимов заявил, что Россия и Белоруссия согласовали 16 проектов на сумму около 85 млрд рублей.
Россия и Белоруссия согласовали 16 проектов на сумму около 85 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом он сказал на полях II Евразийского экономического форума.

«С Минпромторгом России у нас уже согласовано 16 достаточно крупных проектов на общую сумму порядка 85 млрд российских рублей», — цитирует его ТАСС.

По словам Ефимова, соответствующие проекты из области микроэлектроники, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, обрабатывающего оборудования и т. д. Все они находятся в стадии реализации.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию.

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