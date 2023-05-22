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Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию.
Лукашенко заявил, что Западу не удалось удушить санкциями Россию и Белоруссию
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом он сказал во время приёма посла России в Минске Дмитрия Крутого. Его слова приводит госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

«Ясно, что удушить нас не получилось — ни Россию, ни тем более Беларусь», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент считает, что во многом это произошло благодаря экономике двух стран.

В марте Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций. 

В феврале премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлён результатами российской экономики на фоне оказываемого на Россию давления.

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