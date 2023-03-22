Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций

Экономика России и Белоруссии не рухнула и не рухнет из-за санкций Запада, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что теперь Минск и Москва будут ориентироваться на производства в собственных странах.

«Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать... Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В феврале премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что впечатлён результатами российской экономики на фоне оказываемого на Россию давления.

Журналист издания Independent отметил, что российская экономика чувствует себя намного лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада, жизнь простых россиян за год почти не изменилась.