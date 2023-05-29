Украинские военные обстреляли Каховку и Новую Каховку в ночь на 29 мая

Украинская армия в ночь на 29 мая нанесла ряд артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Кардашинка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего было выпущено 32 снаряда.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.

ВС Украины за прошедшие сутки 30 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР, выпустив по ним в общей сложности 156 боеприпасов.