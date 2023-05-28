В ДНР заявили об обстреле Донецка и Красной Поляны снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Донецк и Красную Поляну снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было выпущено пять снарядов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.

ВС Украины за прошедшие сутки 30 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР, выпустив по ним в общей сложности 156 боеприпасов.