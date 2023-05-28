Один человек погиб в результате обстрела населённого пункта в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского округа.
«В результате обстрела есть погибший мирный житель, расчётом МЧС тело погибшего доставлено в морг. Также от разрыва украинского снаряда ранения получила местная жительница, она доставлена в больницу», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что в Донецке украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома.
Также сообщалось, что ВСУ выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО.