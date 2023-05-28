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Один человек погиб в результате обстрела населённого пункта в Херсонской области

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Один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиков ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.
Один человек погиб в результате обстрела населённого пункта в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского округа.

«В результате обстрела есть погибший мирный житель, расчётом МЧС тело погибшего доставлено в морг. Также от разрыва украинского снаряда ранения получила местная жительница, она доставлена в больницу», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что в Донецке украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного дома.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили по Волновахе в ДНР три ракеты из РСЗО.

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