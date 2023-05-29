Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в посёлке Лобковое Запорожской области

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о пресечении попытки ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области.

«Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области. Нацисты получили достойный отпор. Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта», — заявил он.

По мнению Рогова, украинские войска пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС России стянули большую часть своих сил на эти участки фронта.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп.

Также ВС России поразили командные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Кроме того, системы ПВО ВС России сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и четыре дрона ВСУ.