Марочко: бойцы России за двое суток взяли в плен 23 десантника ВСУ у Белогоровки в ЛНР
- РИА Новости
По его словам, российские штурмовые отряды за последние два дня провели ряд успешных операций в районе Белогоровки.
«Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует Марочко ТАСС.
Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении.
21 мая военнослужащий 14-й бригады украинской нацгвардии Василий Ленив, попавший в плен, рассказал, что ВСУ несут большие потери под населённым пунктом Спорное, который находится на границе ДНР и ЛНР.