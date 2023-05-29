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Марочко: бойцы России за двое суток взяли в плен 23 десантника ВСУ у Белогоровки в ЛНР

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские бойцы за двое суток взяли в плен 23 десантника Вооружённых сил Украины в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Марочко: бойцы России за двое суток взяли в плен 23 десантника ВСУ у Белогоровки в ЛНР
  • РИА Новости

По его словам, российские штурмовые отряды за последние два дня провели ряд успешных операций в районе Белогоровки.

«Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует Марочко ТАСС.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении.

21 мая военнослужащий 14-й бригады украинской нацгвардии Василий Ленив, попавший в плен, рассказал, что ВСУ несут большие потери под населённым пунктом Спорное, который находится на границе ДНР и ЛНР.

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