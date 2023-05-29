Марочко: бойцы России за двое суток взяли в плен 23 десантника ВСУ у Белогоровки в ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские бойцы за двое суток взяли в плен 23 десантника Вооружённых сил Украины в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

РИА Новости