Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят «двухсотые» (погибшие. — RT)», — сказал он.
По его словам, украинское командование хотело, чтобы ВСУ на данном участке фронта перешли в наступление.
Однако, отметил Ленив, украинская армия здесь не наступала, а оборонялась.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.