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Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе

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Вооружённые силы Украины несут большие потери под населённым пунктом Спорное, который находится на границе ДНР и ЛНР. Об этом рассказал военнослужащий 14-й бригады украинской нацгвардии Василий Ленив, попавший в плен под Спорным.
Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ под Спорным в Донбассе
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Много погибло, очень много погибло. Большинство ребят «двухсотые» (погибшие. — RT)», — сказал он.

По его словам, украинское командование хотело, чтобы ВСУ на данном участке фронта перешли в наступление.

Однако, отметил Ленив, украинская армия здесь не наступала, а оборонялась.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих.

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