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Российские бойцы показали военкору RT укрепрайон ВСУ «Самолёт» в освобождённом Артёмовске

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Российские бойцы показали военкору RT Илье Васюнину последний укрепрайон ВСУ «Самолёт» в юго-западной части освобождённого Артёмовска (Бахмута).
Российские бойцы показали военкору RT укрепрайон ВСУ «Самолёт» в освобождённом Артёмовске
  • РИА Новости

«Точно так же штурмовали и наши деды, ничего не поменялось», — сказал один из бойцов.

Во время штурма здания местного спорткомплекса российские бойцы взяли 11 пленных, после этого «грандиозные бои» перешли на соседнее здание — колледж.

Затем вместе с другими подошедшими штурмовыми отрядами они начали работать по одному участку жилого сектора, его стали методично зачищать.

Как отмечают штурмовые отряды, ВСУ до последнего держались за транспортную развязку, которая вела из города, но взвод российских сил после мощных боёв взял самый главный перекрёсток.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Группы Вагнера и военных российских ВС.

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