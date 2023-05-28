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Совбез: Белоруссия предприняла ряд шагов по прикрытию дорог на границе с Россией

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Не закрывая границу с Россией, Белоруссия предприняла ряд шагов по прикрытию дорог для обеспечения безопасности, заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
Совбез: Белоруссия предприняла ряд шагов по прикрытию дорог на границе с Россией
  • РИА Новости

«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнёров — Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — приводит ТАСС слова Вольфовича в интервью телеканалу ОНТ.

Он отметил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.

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