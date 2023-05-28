Совбез: Белоруссия предприняла ряд шагов по прикрытию дорог на границе с Россией
- РИА Новости
«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнёров — Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — приводит ТАСС слова Вольфовича в интервью телеканалу ОНТ.
Он отметил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальном феномене Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие одно на двоих.