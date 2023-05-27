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Гаглоев: Россия твёрдо стоит на защите границ Южной Осетии

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Российские пограничники твёрдо стоят на страже границ Южной Осетии, заявил президент республики Алан Гаглоев.
Гаглоев: Россия твёрдо стоит на защите границ Южной Осетии
  • РИА Новости

«Вы твёрдо стоите на страже государственной границы Республики Южная Осетия», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на праздновании 105-й годовщины образования Пограничной службы ФСБ России.

Он выразил уверенность, что российские пограничники будут и далее достойно выполнять свои обязанности.

9 мая Гаглоев и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы в ходе телефонной беседы, сообщает пресс-служба главы республики.

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