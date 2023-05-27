Гаглоев: Россия твёрдо стоит на защите границ Южной Осетии

Российские пограничники твёрдо стоят на страже границ Южной Осетии, заявил президент республики Алан Гаглоев.

«Вы твёрдо стоите на страже государственной границы Республики Южная Осетия», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на праздновании 105-й годовщины образования Пограничной службы ФСБ России.

Он выразил уверенность, что российские пограничники будут и далее достойно выполнять свои обязанности.

9 мая Гаглоев и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы в ходе телефонной беседы, сообщает пресс-служба главы республики.