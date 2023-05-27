Гаглоев: Россия твёрдо стоит на защите границ Южной Осетии
- РИА Новости
«Вы твёрдо стоите на страже государственной границы Республики Южная Осетия», — приводит РИА Новости слова Гаглоева на праздновании 105-й годовщины образования Пограничной службы ФСБ России.
Он выразил уверенность, что российские пограничники будут и далее достойно выполнять свои обязанности.
9 мая Гаглоев и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы в ходе телефонной беседы, сообщает пресс-служба главы республики.