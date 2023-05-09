Президенты Южной Осетии и России поздравили друг друга с Днём Победы

Президенты Южной Осетии и России Алан Гаглоев и Владимир Путин поздравили друг друга с Днём Победы в ходе телефонной беседы, сообщает пресс-служба главы республики.

«Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днём Победы», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что День Победы — это общий праздник, каждый должен помнить о нём.

Ранее на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.