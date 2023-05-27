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Марочко заявил об угрозе усиления обстрелов со стороны ВСУ в зоне СВО к 1 июня

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Украинские военные могут к 1 июня усилить обстрелы и совершить новые провокации в зоне проведения российской спецоперации, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил об угрозе усиления обстрелов со стороны ВСУ в зоне СВО к 1 июня
  • РИА Новости

По его словам, в последние дни интенсивность боевых действий снизилась по причине плохих погодных условий.

«Есть опасения, что после окончания ливневых дождей пройдёт ещё двое-трое суток и противник вновь активизируется. Это будет как раз в районе Международного дня защиты детей», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в ВС России знают, какую тактику и стратегию используют ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что перебои в поставках оружия и боеприпасов начались в подразделениях ВСУ в зоне специальной военной операции из-за непогоды.

Он пояснил, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские военные.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что пик военных возможностей украинской армии пройден.

По его словам, российские войска готовы к любому контрнаступлению.

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