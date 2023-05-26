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Марочко: у ВСУ из-за непогоды начались перебои в поставках оружия и боеприпасов

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Перебои в поставках оружия и боеприпасов начались в подразделениях ВСУ в зоне специальной военной операции из-за непогоды.
Марочко: у ВСУ из-за непогоды начались перебои в поставках оружия и боеприпасов
  • AP

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские военные.

«В связи с этим затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов», — цитирует Марочко ТАСС.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.

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