Марочко: у ВСУ из-за непогоды начались перебои в поставках оружия и боеприпасов

Перебои в поставках оружия и боеприпасов начались в подразделениях ВСУ в зоне специальной военной операции из-за непогоды.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские военные.

«В связи с этим затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов», — цитирует Марочко ТАСС.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.