Марочко: у ВСУ из-за непогоды начались перебои в поставках оружия и боеприпасов
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские военные.
«В связи с этим затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов», — цитирует Марочко ТАСС.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.