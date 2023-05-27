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Рогов заявил, что Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве киевскими властями ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Об этом информирует РИА Новости.

«К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко», — сказал Рогов.

При этом он отметил, что накануне приезда миссии украинские войска подвергли массированному обстрелу город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии.

Ранее Рогов заявлял, что Украина в ближайшее время намерена устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию.

Также советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что Россия не получала официальной ноты о переносе ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.

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