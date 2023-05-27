Рогов заявил, что Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Об этом информирует РИА Новости.
«К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко», — сказал Рогов.
При этом он отметил, что накануне приезда миссии украинские войска подвергли массированному обстрелу город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии.
Ранее Рогов заявлял, что Украина в ближайшее время намерена устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию.
Также советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что Россия не получала официальной ноты о переносе ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.