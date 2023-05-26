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Рогов заявил, что Украина намерена в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина в ближайшее время намерена устроить провокацию на Запорожской атомной электростанции и обвинить в этом Россию.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас, — это всё очевидно», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Рогова, одной из целей провокации является прекращение работы миссии МАГАТЭ на станции.

22 мая директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский заявил, что Украина в седьмой раз отключила ЗАЭС от внешнего энергоснабжения.

По его словам, самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.

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