Рогов заявил, что Украина намерена в скором времени устроить провокацию на Запорожской АЭС
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас, — это всё очевидно», — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Рогова, одной из целей провокации является прекращение работы миссии МАГАТЭ на станции.
22 мая директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации станции Алексей Ясинский заявил, что Украина в седьмой раз отключила ЗАЭС от внешнего энергоснабжения.
По его словам, самое длительное отключение продолжалось более 49 часов.