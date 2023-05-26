На Украине предложили называть Грузию Сакартвело для сближения народов

В Верховной раде предложили называть Грузию Сакартвело для сближения народов. Это следует из законопроекта на сайте парламента Украины.

«Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии», — приводит РИА Новости текст документа.

По данным авторов инициативы, это поможет сблизить народы Украины и Грузии, а также избавиться от «русифицированного» наименования страны.

Ранее председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что официальные должностные лица из Киева требовали от Тбилиси открытия «второго фронта» против России.