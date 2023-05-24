Глава правящей партии Грузии рассказал о просьбах Киева открыть второй фронт против России

Официальные должностные лица из Киева требовали от Грузии открытия «второго фронта» против России, рассказал председатель правящей в республике партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы не будем вводить санкции против России, логика здесь проста — мы не накажем свой народ и свою страну... Я напомню, какие должностные лица требовали открытия «второго фронта» в Грузии: это Данилов, секретарь нацбезопасности Украины, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского», — сказал он, видео с выступлением политика опубликовал Sputnik Грузия.

Ранее он заявил, что страна могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций в отношении России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что правящая партия не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.