Глава правящей партии Грузии рассказал о просьбах Киева открыть второй фронт против России
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«Мы не будем вводить санкции против России, логика здесь проста — мы не накажем свой народ и свою страну... Я напомню, какие должностные лица требовали открытия «второго фронта» в Грузии: это Данилов, секретарь нацбезопасности Украины, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского», — сказал он, видео с выступлением политика опубликовал Sputnik Грузия.
Ранее он заявил, что страна могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций в отношении России.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что правящая партия не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.