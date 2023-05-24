Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава правящей партии Грузии рассказал о просьбах Киева открыть второй фронт против России

Короткая ссылка
Официальные должностные лица из Киева требовали от Грузии открытия «второго фронта» против России, рассказал председатель правящей в республике партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Глава правящей партии Грузии рассказал о просьбах Киева открыть второй фронт против России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Мы не будем вводить санкции против России, логика здесь проста — мы не накажем свой народ и свою страну... Я напомню, какие должностные лица требовали открытия «второго фронта» в Грузии: это Данилов, секретарь нацбезопасности Украины, Подоляк, который до сих пор является главным советником Зеленского», — сказал он, видео с выступлением политика опубликовал Sputnik Грузия.

Ранее он заявил, что страна могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций в отношении России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечал, что правящая партия не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить