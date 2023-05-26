Потерявший ногу мальчик из Донецка рассказал, как получил ранение во время обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Я проснулся от боли в ногах. И от страха», — сказал мальчик.
Он отметил, что «вокруг была куча дыма».
«Я боялся задохнуться... Я кричал, чтобы меня вынесли... Меня вынес папа в коридор», — рассказал он.
Сейчас ребёнок находится в травматологическом центре города. Врачи говорят, что в последнее время травмы местных жителей становятся серьёзнее из-за «более агрессивных натовских боеприпасов», которые применяет Украина.
26 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ подвергли Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала конфликта.
Так, Калининский район города в девять часов утра подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Позднее район был повторно атакован из HIMARS, когда там работали спасатели.
В этот же день ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.