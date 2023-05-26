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Пушилин: район Донецка был повторно атакован из HIMARS, когда там работали спасатели

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS.
Пушилин: район Донецка был повторно атакован из HIMARS, когда там работали спасатели
  • РИА Новости

«В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, через некоторое время этот же район был вновь атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.

RT опубликовал кадры последствий удара из РСЗО HIMARS по зданию НИИ в Калининском районе Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.

Один человек погиб.

Затем ВСУ выпустили по Донецку ещё пять ракет из РСЗО.

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