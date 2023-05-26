Пушилин: район Донецка был повторно атакован из HIMARS, когда там работали спасатели

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ вели обстрел Калининского района Донецка из американских систем HIMARS.

«В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, через некоторое время этот же район был вновь атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.

RT опубликовал кадры последствий удара из РСЗО HIMARS по зданию НИИ в Калининском районе Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.

Один человек погиб.

Затем ВСУ выпустили по Донецку ещё пять ракет из РСЗО.