Пушилин: район Донецка был повторно атакован из HIMARS, когда там работали спасатели
- РИА Новости
«В 9 утра из американских систем HIMARS был атакован Калининский район города», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, через некоторое время этот же район был вновь атакован из HIMARS, когда на месте обстрела работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования.
RT опубликовал кадры последствий удара из РСЗО HIMARS по зданию НИИ в Калининском районе Донецка.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Калининскому району Донецка.
Затем ВСУ выпустили по Донецку ещё пять ракет из РСЗО.