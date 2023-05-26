Пушилин: ВСУ подвергли Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала конфликта 

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ подвергли Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала конфликта.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня, в девятую годовщину начала военных действий в столице республики, противник подвергает Донецк усиленным обстрелам», — сообщил Пушилин.

Он уточнил, что Калининский район города в 9 часов утра 26 мая подвергся обстрелу со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Пушилин рассказал, что через некоторое время украинские военные ещё раз обстреляли данный район, когда на месте работали журналисты и экстренные службы.